〔国际油市〕阿曼预计2012年油价每桶在90-100美元间--政府官员

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透阿曼马斯喀特10月10日电---非石油输出国组织(OPEC)成员国阿曼一位石油部门高级政府官员预计,2012年油价将在每桶90-100美元之间,并且市场将不会发生重大的变化.
"我们认为明年市场将不会大幅变动,仍预计每桶90-100美元的波动区间将延续到明年."阿曼石油和天然气部副部长Nasser bin Khamis Jashmi在一投资论坛的间隙表示.(完)
--编译 洪曦;审校 王洋
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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