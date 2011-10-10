〔国际油市〕阿曼预计2012年油价每桶在90-100美元间--政府官员

路透阿曼马斯喀特10月10日电---非石油输出国组织(OPEC)成员国阿曼一位石油部门高级政府官员预计,2012年油价将在每桶90-100美元之间,并且市场将不会发生重大的变化.

"我们认为明年市场将不会大幅变动,仍预计每桶90-100美元的波动区间将延续到明年."阿曼石油和天然气部副部长Nasser bin Khamis Jashmi在一投资论坛的间隙表示.(完)