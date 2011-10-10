《综述》十一长假期间欧美经济忧虑稍缓,但A股仍跌商品涨幅有限

路透上海10月10日电---中国"十一"长假期间海外股市和大宗商品价格剧烈动荡,牵动国内市场节後快速反应.不过因国内金融政策尚未见到放松希望,大宗商品跟涨幅度有限,A股甚至创下两年半新低.国内债市则依然故我,受海外市场影响较小.

A股收市後,新华社报导指,中央汇金公司将在二级市场购入中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)、建设银行(0939.HK)(601939.SS)四行股票[nCN2011169].该消息已令香港恒生指数.HSI尾市自低位反弹,估计明日A股市场亦会受此提振.

国泰君安证券分析师钟华指出,"A股而言,节前弱势调整中担忧希腊债务违约的一次性风险有望缓解,9月PMI暗示着经济放缓、通胀回落的事实,但是却并非到迫切需要政策放松的程度,市场的震荡筑底更多需要依靠自身的力量."

上周海外市场经历剧烈波动.美股上周五小幅收跌,但全周则累计收涨,令人鼓舞的美国就业数据和欧洲正应对债务危机的希望带动本周涨势.[.NCN]国际原油,黄金,铜铝锡等工业品上周均出现震荡上行.

中国宏观经济先行指标--9月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI环比回升0.3个百分点至51.2%,为连续两月小幅回升,显示出经济回稳态势进一步增强,分项数据中的购进价格指数略有下降,预示企业成本压力有所减轻.

中国股市、期市和外汇市场于10月1日至9日休市,银行间债市已于上周六(8日)恢复交易.中国即将于本周四开始陆续公布9月及三季度宏观经济数据.

以下为路透为您整理的今日主要金融市场表现.

--股市:

中国股市沪综指周一高开低走,并刷新逾两年半来低位.同时,国庆长假後首日市场交投继续欠活跃,成交额创逾33个月新低.

分析人士指出,尽管上周外围市场探底回升,但则缺乏持续上涨动能;加上国内市场依然资金趋紧,且9月宏观经济数据公布在即,预计短线市场将继续维持观望,并仍将处于趋势性下跌过程中.

沪综指收报2,344.787点,跌14.433点,或0.61%,前一低点为2009年3月25日的2,291.55点.今日A股成交额进一步萎缩至398亿元,创逾33个月新低.

申银万国分析师李筱璇在周报中指出,节日期间信息偏正面,有阶段性反弹可能,但压力仍较重.本周最为关注陆续公布的中国9月和三季度经济数据,若是後续大盘新股发行或成交量能不济,将令大盘的筑底过程仍将延续,本周沪综指.SSEC核心波动区间为2,350-2,500点.

--汇市:

中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周一即期大幅收升,并创2005年7月汇改以来新高,且全天涨幅约0.58%,刷新汇改来单日最大涨幅.

交易员指出,人民币中间价继续维持高位态势,增强人民币多头信心,而"十.一"长假期间积累的结汇盘,亦提供今日投资者做多人民币的动能.

交易员并表示,人民币兑美元即期一改国庆前多触及跌停的颓势,盘中基本运行在中间价之上,还在于境内外即期汇价的价差大幅收窄,令套利行为减少.

路透数据显示,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=与境内市场的价差从9月下旬的最高1,236点,大幅下降至今日不足400点.

--债市:

中国银行间债市周一现券收益率小幅下行.机构对紧缩政策的预期逐步降低,加之国庆长假後,资金面向好.利率产品收益率昨日下跌尤甚,与之相比,早盘降幅明显收窄.

华北一银行交易员表示,投资者预计年内政策再度紧缩的可能性已经不大,令债市买气涌起,拉低收益率水平.不过,目前多是交易盘买债,是否能形成趋势性行情尚难判断.

"即使(政策)不放松,平稳对现在的债市来说也是好消息,"她指出.

--期货:

国内铜铝锡等工业品期货虽然一度跟随国际市场出现反弹,但後续动能乏力,市场观望气氛较浓.

上海中期资深分析师蔡洛益指出,"前期引起(铜价)大幅回落的原因并未解除,大家对全球经济增长仍没有太多信心...一些下游厂商并不急于补货,观望,期望未来能以更低价格买入."

假日期间国际工业品价格大幅反弹,因最新美国经济数据较温和以及技术性反弹的要求.伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上周五个交易日累计上涨4.2%.

沪铜周一稍早上涨多达1.7%,追随周五伦敦铜价上涨2%的脚步,不过之後便震荡回落.12月主力合约SCFZ1收报54,480元,较上日收盘下跌0.6%.

--黄金:

因憧憬欧债危机有望解决,近日国际黄金和白银价格出现上涨,拉动国内黄金周一亦出现较大升势.

国际现货金XAU=长假期间累计上涨近1%,周一再度上涨逾1%,0837GMT时,报1,659.29/1,660.80美元.

上海金交所主要现货金品种99.95金XAU9995=SGEX报342.76元,涨4.99元.上海期交所黄金期货主力合约SHAUZ1收涨3.94元至341.63元.(完)