《交易视点》中国转债双重支撑格局渐显,但仍需等待股市拐点--中金

路透北京10月11日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略月报认为，经过近期的惨烈调整，转债市场格局已出现明显变化，诸多转债个券的价格开始得到债底和平价的双重支撑，长期投资价值正在显现；然主要风险点--股市拐点不出现的话，仍建议投资者控制仓位在中性或偏低位置，继续慢节奏建仓.

**长期有投资价值,中短期仍将持续受抑制**

我们目前所处的环境：第一、债底是不少高评级个券“可靠”的底线，长期来看将成为正的回报贡献因素，并推高转债个券的价值底部。在信用风险逐步增大情况下，低等级个券仍难以获得债底得强有力支撑。

第二、股市仍处于左侧，中短期表现偏谨慎，至少还难以成为强有力的上涨驱动力，再探新低的风险始终存在。但随着时间推移，政策转向等导致的反弹将值得博弈。

第三、保护性条款弱化大背景下，条款博弈仍存在于部分中小盘个券当中，难以在整体上给予转债市场以支撑。而燕京等个券由于大股东持有转债，条款博弈格局更为复杂。

第四、转债市场估值吸引力已经不言而喻，这是转债长期投资价值的基石。但供给和机会成本等压力下，中短期仍将持续受到抑制。

质押式回购放开将提升转债估值水平，但难以力挽狂澜。其意义在于，短期缓解因流动性冲击而抛售转债的行为，长期降低转债机会成本，增强以时间换空间的能力。

**在煎熬中等待股市转机的出现**

转债品种投资理念从未有真正的改变。牛市中关注进攻性，熊市中控制仓位并关注条款博弈机会。而在熊转牛的拐点阶段，具备较好安全边际前提下博弈股市反弹是最佳策略。

而经过近期的惨烈调整，转债市场格局出现明显变化，诸多转债个券的价格开始得到债底和平价的双重支撑，熊市思维已经主导投资者情绪，这与05年颇为相似。

转债市场已经处于底部区域，长期投资价值正在显现，但投资时钟还没有到来，股市仍是主要风险点，且仍面临一定的机会成本和供给压制，也不排除间歇出现的流动性冲击。

建议投资者在煎熬中等待股市转机的出现，控制仓位在中性或偏低位置，继续慢节奏建仓，以更积极的心态看待下跌，不追涨，预料之中的季度末调整是又一个买点，但只有股市现“最後一跌”（甚至出现右侧迹象）及民生转债发行上市之後，在慢节奏建仓过程中方建议转为重仓持有。如果未来转债质押回购推出，转债品种以时间换空间能力将更强。

**热点个券**

较好安全边际是持券前提，在此前提下具备博弈股市反弹能力的个券是较好选择。这种安全边际主要来自于债底（高评级个券），个别具有条款保护或正股跌无可跌个券也在其中。尤其是具有确定的回报来源，还具备低成本博弈正股走势价值的个券值得倍加关注。(完)

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