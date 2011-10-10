〔中国能源〕原油、天然气将按销售额的5-10%徵收资源税--国务院

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京10月10日电---中国政府网周一公布修改後的资源税暂行条例称,将于11月1日起对原油、天然气按销售额的5-10%徵收资源税.
根据新的条例,中国还将对焦煤按8-20元人民币/吨徵收资源税,其他煤炭则仍为0.3-5元.对稀土矿按每吨0.4-60元徵收,其他有色金属矿原矿仍为0.4-30元.
按照1993年公布的资源税暂行条例,原油按照每吨8-30元徵收资源税,天然气的资源税为2-15元/千立方米,而煤炭则为0.3-5元/吨.(完)
--发稿 李文科; 审校 黄凯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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