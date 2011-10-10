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市场报道 | 2011年 10月 10日 星期一 18:00 BJT

〔欧洲个股〕Dexia执行长称,集团仍将持有24亿欧元的希腊债券敞口

路透布鲁塞尔10月10日电---Dexia(DEXI.BR)执行长Pierre Mariani周一表示:

* 穆迪调降评级对短期融资产生影响

* 股票停牌後,市场谣言造成该行流动性紧张

* 该公司最终结果取决于其能出售资产情况

* 部分主权债券投资将从集团剥离,因其是DEXIA BANK BELGIUM资产

* Dexia无需注资

* 在二线国家的部分资产"不是最容易出售的"

* 集团仍将持有24亿欧元的希腊债券敞口.(完)

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