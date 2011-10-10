〔欧洲个股〕Dexia执行长称,集团仍将持有24亿欧元的希腊债券敞口

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透布鲁塞尔10月10日电---Dexia(DEXI.BR)执行长Pierre Mariani周一表示:
* 穆迪调降评级对短期融资产生影响
* 股票停牌後,市场谣言造成该行流动性紧张
* 该公司最终结果取决于其能出售资产情况
* 部分主权债券投资将从集团剥离,因其是DEXIA BANK BELGIUM资产
* Dexia无需注资
* 在二线国家的部分资产"不是最容易出售的"
* 集团仍将持有24亿欧元的希腊债券敞口.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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