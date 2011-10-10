〔中港个股〕工行和农行称汇金公司今日增持其A股,未来12个月拟续增持

路透上海10月10日电---以市值计全球最大商业银行--中国工商银行(601398.SS)和中国农业银行(601288.SS)周一双双公告称,中央汇金公司今日通过上海证券交易所增持其A股,并拟在未来12个月内以自身名义继续在二级市场增持其股份.

其中,工行(1398.HK)刊登在港交所网站的公告显示,汇金公司今日增持其A股1,458万股.本次增持前,汇金公司持有该行A股股份1,236.41亿股,约占本行总股本的35.43%;增持後,汇金公司持有工行A股股份1,236.56亿股,约占总股本的35.43%.

农行(1288.HK)公告则显示,中央汇金公司今日亦增持其A股3,906.8万股.增持前,汇金公司持有该行股份1,300亿股,约占总股本的40.0254%;本次增持後,汇金持有农行股份1,300.39亿股,约占总股本的40.0374%.

新华社周一引述中央汇金公司称,从即日开始购入中国工商银行、农业银行、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)四行股票.受此利好消息刺激,香港恒生指数.HSI随即从低位反弹1.5%.[ID:nCN2011255](完)

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