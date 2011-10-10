〔中港个股〕工行和农行称汇金公司今日增持其A股,未来12个月拟续增持

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海10月10日电---以市值计全球最大商业银行--中国工商银行(601398.SS)和中国农业银行(601288.SS)周一双双公告称,中央汇金公司今日通过上海证券交易所增持其A股,并拟在未来12个月内以自身名义继续在二级市场增持其股份.
其中,工行(1398.HK)刊登在港交所网站的公告显示,汇金公司今日增持其A股1,458万股.本次增持前,汇金公司持有该行A股股份1,236.41亿股,约占本行总股本的35.43%;增持後,汇金公司持有工行A股股份1,236.56亿股,约占总股本的35.43%.
农行(1288.HK)公告则显示,中央汇金公司今日亦增持其A股3,906.8万股.增持前,汇金公司持有该行股份1,300亿股,约占总股本的40.0254%;本次增持後,汇金持有农行股份1,300.39亿股,约占总股本的40.0374%.
新华社周一引述中央汇金公司称,从即日开始购入中国工商银行、农业银行、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)四行股票.受此利好消息刺激,香港恒生指数.HSI随即从低位反弹1.5%.[ID:nCN2011255](完)
参看相关细节,请点选香港交易所网站
(here)
(here)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选