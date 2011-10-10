〔中国新债〕财政部周六起发至多300亿电子储蓄国债,期限一、三和五年

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海10月10日电---中国财政部周一公告称,将从周六(15日)起,发行至多300亿元人民币的电子式储蓄国债,期限包括一年、三年和五年期.发行期为10月15日-10月27日.
刊登在财政部网站的公告显示,上述三期国债分别为今年第16至18期储蓄国债.其中第16期期限为一年,年利率3.85%,最大发行额为30亿元;第17期期限为三年,年利率5.58%,最大发行额为150亿元;第15期期限为五年,年利率6.15%,最大发行额为120亿元.
公告称,本次发行的三期国债在发行期内不能提前兑取,发行期结束後开始办理.
财政部并称,公告公布日至发行开始前一日,如遇中国人民银行调整同期限金融机构存款利率,上述三期国债从调息之日起取消发行.发行期内,如遇中国人民银行调整同期限金融机构存款利率,从调息之日起停止发行.
储蓄国债(电子式)是财政部面向个人投资者发行的,以电子方式记录债权的一种不可上市流通的人民币债券.(完)
参看详情,请点选中国财政部网站(here)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选