〔中国新债〕财政部周六起发至多300亿电子储蓄国债,期限一、三和五年

路透上海10月10日电---中国财政部周一公告称,将从周六(15日)起,发行至多300亿元人民币的电子式储蓄国债,期限包括一年、三年和五年期.发行期为10月15日-10月27日.

刊登在财政部网站的公告显示,上述三期国债分别为今年第16至18期储蓄国债.其中第16期期限为一年,年利率3.85%,最大发行额为30亿元;第17期期限为三年,年利率5.58%,最大发行额为150亿元;第15期期限为五年,年利率6.15%,最大发行额为120亿元.

公告称,本次发行的三期国债在发行期内不能提前兑取,发行期结束後开始办理.

财政部并称,公告公布日至发行开始前一日,如遇中国人民银行调整同期限金融机构存款利率,上述三期国债从调息之日起取消发行.发行期内,如遇中国人民银行调整同期限金融机构存款利率,从调息之日起停止发行.

储蓄国债(电子式)是财政部面向个人投资者发行的,以电子方式记录债权的一种不可上市流通的人民币债券.(完)

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