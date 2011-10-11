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市场报道 | 2011年 10月 11日 星期二 09:23 BJT

〔中国公开市场〕央行今日将进行900亿元正回购,含28天和7天--业内人士

路透上海10月11日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行900亿元人民币正回购操作.其中28天期为400亿元,七天期为500亿元.

央行稍後还将招标发行100亿元人民币一年期央票,发行量虽较上次增加了四倍,但市场预期其发行收益率仍将持稳于3.5840%.

央行上次(9月27日)招标发行的20亿元一年期央票,中标收益率连续第六周持平于3.5840%;当天未进行正回购操作.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但由于需求不稳,发行频率并不固定,上次发行是在8月18日.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴

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