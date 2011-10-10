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市场报道 | 2011年 10月 10日 星期一 17:55 BJT

《外汇动态》欧元和英镑兑美元临近获利了结目标水平--摩根士丹利

0933GMT---摩根士丹利分析师称,欧元和英镑兑美元均在接近短期目标水平.分析师准备在目标水平获利了结.他们将在欧元/美元EUR=处于1.3600美元时对多头部位了结获利,而英镑/美元GBP=D4在1.5660/1.5690美元区域时,将留意建立空头部位机会.

欧元/美元目前上涨1.4%,报1.3567美元,盘中触及1.3584美元的高位.英镑/美元上涨0.5%,报1.5642美元,一度触及1.5661美元的高点.(完)

--编译 洪曦;审校 蔡美珍

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