《外汇动态》欧元和英镑兑美元临近获利了结目标水平--摩根士丹利

0933GMT---摩根士丹利分析师称,欧元和英镑兑美元均在接近短期目标水平.分析师准备在目标水平获利了结.他们将在欧元/美元EUR=处于1.3600美元时对多头部位了结获利,而英镑/美元GBP=D4在1.5660/1.5690美元区域时,将留意建立空头部位机会.