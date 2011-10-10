(重发)〔新兴汇市〕印尼卢比下滑,但走势或将临近转折点

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路透新加坡10月10日电---印尼卢比周一下滑,本周後期印尼将将迎来短期国债赎回,但流动性改善,且离岸卢比远汇保持抗跌,或暗示卢比走势将转强.

自9月以来,印尼卢比一路走跌,因对冲基金和共同基金抛售印尼债券和卢比,促使印尼央行出手干预,与此同时,欧债危机迫使投资者进行获利了结.

风险资产周一全线反弹,帮助卢比企稳.

无本金交割远期外汇(NDF)市场上,一个月期美元/卢比NDFIDR1MNDFOR=下跌0.9%,过去一周累计跌3.7%.

"卢比价差正常,NDF指示的价格正在接近实际报价,"雅加达一家外资银行的交易员表示.

交易员和分析师表示,印尼央行同时正试图在市场实际成交水准以下卖出美元.

"印尼央行为平抑市场,一直在向特定银行卖出美元,而其他银行则被迫在公开市场争夺美元.这令NDF的指示价格和交易报价之差扩大,从而推高美元/卢比,"一位亚系银行的匿名分析师表示.

印尼央行9月经常干预汇市和债市,对于有关其以低于市价水准抛售美元的传言,该央行予以否认.

过去几周,印尼卢比/美元买卖价差扩大至100-200卢比,因为大量资金撤离印尼债券,且市场流动性稀疏.如今买卖价差已缩窄至5卢比,表明流动性改善.

据IFR报导,周四印尼总计将有20万亿卢比(22.5亿美元)央行票据到期,其中外资据悉持有其中的7万亿卢比.

以下为亚洲货币兑美元1002GMT时报价:

亚洲 当日 今年以来 2010年

1002GMT 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

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坡元 SGD= 1.2849 1.2987 +1.07 -0.23 1.2820

韩圜 KRW= 1167.45 1178.50 +0.95 -2.80 1134.80

泰铢 THB= 30.88 30.97 +0.29 -2.40 30.14

菲律宾披索 PHP= 43.36 43.54 +0.42 +1.11 43.84

印尼卢比 IDR= 8885.00 8890.00 +0.06 +1.35 9005.00

印度卢比 INR=IN 49.00 49.13 +0.27 -8.78 44.70

马币 MYR= 3.1230 3.1585 +1.14 -1.31 3.0820

人民币 CNY=CFXS 6.3475 6.3859 +0.60 +3.82 6.5897

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(完)

--编译/审校 白云/丁琦/蔡美珍

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