(重温稿)《中国公开市场预测》一年央票发行续放量至100亿元,收益率料仍持稳

* 一年央票发行放量至100亿元

* 因资金面好转及一二级利差倒挂缩小

* 央票发行需求略回暖,但收益率料仍持稳

路透上海10月10日电---中国央行公开市场明日一年期央票发行放量至100亿元人民币,因资金面好转及一二级市场利差倒挂缩小,使得央票需求回暖.预计央票发行收益率将继续持稳.

"我觉得(央票发行收益率)变的可能性很小,"北京一银行交易员指出,政策面预期是比较平缓的,短期内继续收紧或者放松的可能性都较小,央票发行放量是因为资金面改善了,而且一二级的利差倒挂收窄.

央行上次招标发行的20亿元一年期央票,中标收益率连续第六周持平于3.5840%;当天未进行正回购操作.

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期央票最新收益率报为3.8301%.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但由于需求不稳,发行频率并不固定,上次发行是在8月18日.

央行公开市场此前已经连续11周净投放,累计达4,540亿元,其中国庆节前一周净投放550亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 100

(周四) 待定

正回购 (周二) 待定

(周四) 待定

央票到期 980

正回购到期 1,890

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