《交易视点》中国债券市场将现慢牛行情,收益率以震荡下行为主--中金

路透上海10月11日电---中国大型投行--中金公司最新利率月报认为，随着通胀压力逐渐回落,经济增速放缓,紧缩的货币政策将进入最後阶段,债券市场已经进入牛市初期.但流动性难言宽松,因此本轮牛市将呈现"慢牛"行情,收益率将以震荡下行为主.

**四季度CPI同比降至5%-5.5%之间**

9月份经济数据将呈现如下特征：第一,通胀压力有所缓解但并不显着，PPI环比小幅回落，同比由于高基数效应会跌破7%，CPI环比受食品价格的影响将出现反弹，同比与8月份持平或者略高；

第二，内外需均呈现“旺季不旺”的疲软特征，经济增长环比增速维持在低位，同时受去年三季度基数偏高的影响，同比增速普遍都继续下滑，工业增加值和固定资产投资的降幅可能都会达到0.5个百分点，只有消费表现有望保持稳定，GDP同比将下降至9%附近；

第三，受季末贷存比考核的影响，新增贷款增量较8月份有所回落，预计在4，500-5,000亿之间，但M2同比增速受去年低基数及理财产品回表的影响有望反弹至接近14%。

展望四季度，企业将再次面临去库存压力，一方面，通胀回落速度将加快，CPI同比将下降至5-5.5%之间，PPI同比将下降至3-4%之间；另一方面，经济增速将进一步放缓，GDP单季同比将降至8.5-9%之间。

**政策最快明年一季度或将转向**

从三季度货币政策例会的措辞来看，政策在短期内放松的可能性依然不大，不过央行强调了“前瞻性”，同时也指出“通胀压力有所缓解”，这暗示了政策在未来有转向的可能，我们认为时间上最快在明年的一季度，最可能的放松手段是下调法定准备金比率。

人民币升值速度加快通常表示紧缩的货币政策进入最後阶段，而升值速度放缓往往也是政策放松的前奏。我们认为如果美元继续走强，人民币从四季度开始升值速度将放缓，为明年法定准备金比率的下调奠定基础。

**10月份七天回购利率均值在3.7-4%之间**

预计10月份资金面比9月份略有改善，但还难以明显宽松，7天回购利率均值估计在3.7-4%之间。债券供给方面，10月份利率产品净增量有望维持在9月份的低位，但信用产品供给压力将明显增大。

**债券市场进入"慢牛"行情**

债券市场已进入牛市状态初期，但不同于08年四季度，本轮牛市将是一轮“慢牛”行情，收益率不会持续快速回落，而更有可能呈现“下降－回升－再下降”震荡下行的特征，10月份市场可能重新进入胶着状态。

维持前期“大跌大买，小跌小买，上涨不追”的操作策略，对于已经提高久期的投资者而言，目前可暂时放慢建仓速度；

对于还没有加大中长期债券配置的投资者而言，我们建议优先配置政策性银行债，期限上优先选择5年左右的品种。

互换交易方面，我们前期建议投资者构建的5-1利差增陡交易已经开始获利，建议继续保持，同时可考虑重新构建5年期Shibor和Repo互换利差扩大的基差交易。(完)

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