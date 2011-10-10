〔中港股市〕汇金增持中国国有四大银行的消息力挽狂澜,恒指由跌转升

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月10日电---香港股市在收盘前十分钟从深跌中反弹,因有报导称中央汇金买入中国国有四大银行股票.
新华社周一引述中央汇金公司称,从即日开始购入中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)四行股票.[ID:nCN2011255]
该消息报导于中国A股收盘後,预计周二A股会受此消息提振大幅反弹.2010年以来,A股走势落後于亚洲市场.
周一接近收盘,恒生指数.HSI尚跌1.5%,但随後因新华社此则消息跳升,以上涨0.02%作收,报17,771.1点.市场人士将此则报导视为--中国正采取公开行动来恢复投资者对受重创的银行股信心,以及对大盘的信心.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。