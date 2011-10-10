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亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 17:59 BJT

〔中港股市〕汇金增持中国国有四大银行的消息力挽狂澜,恒指由跌转升

路透香港10月10日电---香港股市在收盘前十分钟从深跌中反弹,因有报导称中央汇金买入中国国有四大银行股票.

新华社周一引述中央汇金公司称,从即日开始购入中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)四行股票.[ID:nCN2011255]

该消息报导于中国A股收盘後,预计周二A股会受此消息提振大幅反弹.2010年以来,A股走势落後于亚洲市场.

周一接近收盘,恒生指数.HSI尚跌1.5%,但随後因新华社此则消息跳升,以上涨0.02%作收,报17,771.1点.市场人士将此则报导视为--中国正采取公开行动来恢复投资者对受重创的银行股信心,以及对大盘的信心.

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