〔中国债市〕2011-13年新发铁道债利息收入减半徵所得税,以缓解发行压力(更新版)

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路透上海10月10日电---中国财政部周一公告称,对企业持有2011-2013年发行的中国铁路建设债券取得的利息收入,减半徵收企业所得税.市场人士指出,此举意在增加铁道债对投资者的吸引力,缓解近期发行难的局面.

不过他们认为,该举措的利好作用有限,目前市场对信用债的整体看法谨慎,而铁道债的高负债水平短期难以改善,唯有提高发行利率水平,可能才是激活市场需求的有效手段.

"发不动了就出来个利好,对于那些大户、一下子买几个亿的大行来说还有点影响,像我们这种量不大的,影响就不明显...可能也就是个小小的利好而已,"上海一券商交易员称.

刊登在财政部网站的通知并指出,中国铁路建设债券是指经国家发展改革委核准,以铁道部为发行和偿还主体的债券.

目前在中国,由国家发改委审核发行的为企业债;据消息人士此前向路透表示,铁道部今年首期额度为200亿元人民币的企业债,将由9月底推迟至十一国庆长假後发行,或为避开季末资金紧张的非常时期.[ID:nCH0080407]

另外据消息人士透露,铁道部今年度拟发行总额不超过1,000亿元的企业债.[ID:nCN1917027]

中国债券信息网数据显示,铁道部2010年发了四期企业债共计800亿元,期限分为10年和15年.其中15年期品种最高票面利率为4.39%;10年期品种的最高票面利率为4.35%.

今年年初至今,铁道部已在银行间债市累计发行短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和超短期融资券(SCP)共计1,400亿元.目前至年底前还有总额350亿元的SCP待兑付.

7月的甬温线事故已发生已逾两月,其对中国铁路建设的影响正持续发酵.21世纪经济报 道此前引述数位铁路系统人士证实,当前除拉萨到日喀则等特殊线路,包括高铁在内的大部分铁路在建项目已全面处于缓建的半停工状态.[ID:nCN1994157]

同时,受动车事故及自身财务状况不佳,银行间市场资金紧张等影响,铁道部近期在债市融资亦颇为不顺.7月下旬其招标发行的一年期CP出现了罕见未招满,8月初发行的三个月期SCP,利率高达5.55%,明显高于二级市场.8月中发行的150亿元三个月期(90天)SCP,投资者对其信用忧虑有所纾缓,但中标利率仍高于二级市场估值.

7月23日,中国甬温线发生动车追尾特大事故,导致至少40人死亡.事故引发对铁路安全工作的全面反思.国务院要求对高铁及在建项目安全大检查,并暂停审批新的铁路建设项目.高铁设备制造商中国北车601299.SS决定召回京沪高铁多次出现故障的CRH380BL型动车组.[RRL-CN-CMN](完)

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