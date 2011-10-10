〔欧洲个股〕欧盟执委会称临时批准对丹麦Max Bank的国家援助

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透布鲁塞尔10月10日电---欧盟执委会周一表示,已暂时批准丹麦Max BankMAX.CO可获得国家援助,Max Bank已转由国家接管.
欧盟执委会声明称,为维持丹麦金融系统稳定,出售Max Bank的配套措施是必要的.
执委会表示,必须在六个月内收到重组计画,显示Max Bank能够继续营运,并显示国家援助控制在最低程度.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王丽鑫
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选