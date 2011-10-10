〔欧洲个股〕欧盟执委会称临时批准对丹麦Max Bank的国家援助

路透布鲁塞尔10月10日电---欧盟执委会周一表示,已暂时批准丹麦Max BankMAX.CO可获得国家援助,Max Bank已转由国家接管.

欧盟执委会声明称,为维持丹麦金融系统稳定,出售Max Bank的配套措施是必要的.

执委会表示,必须在六个月内收到重组计画,显示Max Bank能够继续营运,并显示国家援助控制在最低程度.(完)