〔欧洲个股〕Dexia同意法比两国救助计划,将出售比利时银行业务(更新版)

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透布鲁塞尔/巴黎10月10日电---法国-比利时银行业者Dexia(DEXI.BR)周一早间同意将比利时银行部门国有化,且从援救方案中获得900亿欧元(1,210亿美元)国家担保.这项救助行动可能施压其他欧元区成员国政府必须强化银行业.
根据救助条款,比利时将支付Dexia集团40亿欧元,买下Dexia Bank Belgium.该部门有六千名雇员,400万客户和800亿欧元存款.
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。