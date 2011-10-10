版本:
中国
债券 | 2011年 10月 10日 星期一 18:40 BJT

〔欧洲个股〕Dexia同意法比两国救助计划,将出售比利时银行业务(更新版)

(新增细节)

路透布鲁塞尔/巴黎10月10日电---法国-比利时银行业者Dexia(DEXI.BR)周一早间同意将比利时银行部门国有化,且从援救方案中获得900亿欧元(1,210亿美元)国家担保.这项救助行动可能施压其他欧元区成员国政府必须强化银行业.

根据救助条款,比利时将支付Dexia集团40亿欧元,买下Dexia Bank Belgium.该部门有六千名雇员,400万客户和800亿欧元存款.

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐