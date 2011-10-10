〔中国期市〕9月期市成交量同比降逾两成,环比亦降--中期协

路透北京10月10日电---中国9月期货市场成交量延续同比下降态势,而环比亦略有下滑.中国期货业协会最新统计资料表明,以单边计算,当月全国期货市场成交量同比下降逾两成,环比则降2.42%.

1-9月全国期货市场累计成交量则达到7.8亿手,累计成交额为102.7万亿元人民币,同比分别下降29.49%和0.44%.

自去年四季度国内期货市场实施上调保证金、提高手续费、取消当日开平仓单边收费等一系列调控措施以来,今年以来期货市场成交量持续下滑.

其中,上海期货交易所9月成交量同比下降44%,环比增长近一成,其成交额亦同比略增,环比则增近两成.9月末上海期货交易所持仓总量较上月末增长1.54%.1-9月上海期交所累计成交量和成交额同比均下降至少逾38%.

郑州商品交易所9月成交量和成交额均降逾3%,环比下降两成左右.当月末该交易所市场持仓总量较上月末下降32%.而1-9月郑商所累计成交量和成交额同比均增.

大连商品交易所9月成交量和成交额同比均下降,环比则都增长.当月末大连商品交易所市场持仓总量较上月末下降22%.1-9月大连商品交易所累计成交量和成交额同比均下降.

中国金融期货交易所9月成交量和成交金额同比分别增长14.20%和5.68%,环比亦增.当月末中国金融期货交易所市场持仓总量为较上月末下降7%.1-9月中国金融期交所累计成交量和成交额同比均增.(完)