〔马来西亚期市〕棕榈油价格上涨,受贸易数据及欧洲债务问题前景提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡10月10日电---马来西亚棕榈油周一一度上涨1.7%,受马来西亚棕榈油出口数据,以及欧洲债务问题可能很快解决的希望提振.不过库存上升限制涨幅.
指标12月毛棕榈油期货FCPOc3攀升0.8%至每吨2,793马币(林吉特)(884美元).
12月期货成交量为13,270口,上周五为12,133口.
船货调查机构Intertek Testing Services周一稍早公布,10月1-10日马来西亚棕榈油出口增加31.8%.
此前Societe Generale de Surveillance称,10月1-10日马来西亚棕榈油出口增加25.1%.
不过马来西亚棕榈油局(MPOB)数据显示,9月棕榈油库存增加12.4%,超出市场预期,限制棕榈油涨幅.
"库存增加超过200万吨不是好消息,"雅加达一交易商称."人们看来受到欧盟进展的激励,"他称,指解决欧元区债务问题的努力.(完)
--编译 王丽鑫;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。