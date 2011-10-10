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亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 19:33 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油价格上涨,受贸易数据及欧洲债务问题前景提振

路透吉隆坡10月10日电---马来西亚棕榈油周一一度上涨1.7%,受马来西亚棕榈油出口数据,以及欧洲债务问题可能很快解决的希望提振.不过库存上升限制涨幅.

指标12月毛棕榈油期货FCPOc3攀升0.8%至每吨2,793马币(林吉特)(884美元).

12月期货成交量为13,270口,上周五为12,133口.

船货调查机构Intertek Testing Services周一稍早公布,10月1-10日马来西亚棕榈油出口增加31.8%.

此前Societe Generale de Surveillance称,10月1-10日马来西亚棕榈油出口增加25.1%.

不过马来西亚棕榈油局(MPOB)数据显示,9月棕榈油库存增加12.4%,超出市场预期,限制棕榈油涨幅.

"库存增加超过200万吨不是好消息,"雅加达一交易商称."人们看来受到欧盟进展的激励,"他称,指解决欧元区债务问题的努力.(完)

--编译 王丽鑫;审校 王洋

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