〔东南亚股市〕多数在清淡交投中收高,因对欧债危机最新计划抱有希望

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月10日电---多数东南亚股市周一在清淡交投中上涨,大宗商品相关类股涨幅居前,因外界对解决欧元区债务危机的最新计划感到乐观,并且美国就业数据表现乐观提振市场人气.
泰国股市.SETI和新加坡股市.FTSTI分别上升1.5%和1.1%.印尼股市.JKSE收高0.7%.菲律宾股市.PSI上扬0.8%至三周高点.
0940GMT,摩根士丹利资本国际(MSCI)东南亚股市指数.MISU00000PUS攀升1.5%,至近三周高点.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。