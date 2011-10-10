版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 19:49 BJT

〔东南亚股市〕多数在清淡交投中收高,因对欧债危机最新计划抱有希望

路透10月10日电---多数东南亚股市周一在清淡交投中上涨,大宗商品相关类股涨幅居前,因外界对解决欧元区债务危机的最新计划感到乐观,并且美国就业数据表现乐观提振市场人气.

泰国股市.SETI和新加坡股市.FTSTI分别上升1.5%和1.1%.印尼股市.JKSE收高0.7%.菲律宾股市.PSI上扬0.8%至三周高点.

0940GMT,摩根士丹利资本国际(MSCI)东南亚股市指数.MISU00000PUS攀升1.5%,至近三周高点.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐