〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差下跌,因壳牌新加坡炼厂恢复运转

路透新加坡10月10日电---亚洲柴油裂解价差周一跌至每桶17美元下方,为一周多以来首次,因皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS新加坡炼厂的石油提炼装置开始恢复运转.

路透数据显示,截至0830GMT,11月柴油较迪拜原油升水下滑0.38美元,至每桶升水16.68美元.近月10月/11月跨月价差持稳,微升0.03美元至每桶1.18美元.含硫0.5%等级柴油的现货升水下降0.05美元,至每桶0.50美元.

随着壳牌重启日处理能力210,000桶的原油馏分装置,将对本已疲弱的中质馏分油市场施加进一步的压力.不到两周前,壳牌因火灾关闭其日处理能力500,000桶的炼厂.

"在现货溢价的市场,人们能看到大量船货进入市场,生产商急于最大限度地装运并卖出,但在无实际需求的情况下,买家将比较犹豫,因储存并不经济,"新加坡一交易商称.

11月柴油裂解价差下降0.38美元,至每桶较迪拜原油升水16.68美元.

11月航煤裂解价差亦下跌0.46美元,至每桶19.18美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 119.79 120.19 119.9 119.8 0.14 0.12

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 118.13 118.53 118.3 118.3 0.03 0.03

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 118.98 119.38 119.1 119.1 0.03 0.03

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 119.53 119.93 119.7 119.6 0.08 0.07

11月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 118.3 118.1 0.21 0.18

12月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 117.2 117.0 0.18 0.15(完)