〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差跌向四个月低点,因石化业持续疲弱

路透新加坡10月10日电---亚洲石脑油价格周一触及六日高点,但裂解价差跌向四个月低点,受石化行业持续疲弱拖累.

东西方互换价格为负1.00美元,意味着亚洲的价格降至欧洲西北部价格之下.这已迫使交易商寻求将中东和苏伊士船货运抵西方,但这种尝试大多只是徒劳.

一位交易商称,"亚洲供应充足,因交易商未能向美国出售红海船货.由于供应充沛,美国不愿购买大量船货."

亚洲的价格通常高于欧洲西北部地区,该地区结构性缺乏石脑油.在正常情况下,红海船货一般会卖给东方国家.

日本公开规格11月下半月石脑油合约NAF-1H-TYO价格攀升5美元至每吨875.50美元,为9月30日触及905.50美元以来的最高.

11月下半月和12月下半月合约互换逆价差收窄5美元至每吨3.50美元,为8月18日触及3.50美元以来的最低.

11月下半月裂解价差NAF-SIN-CRK下跌9.33美元至每吨78.03美元,为6月15日触及每吨72.85美元以来的最低.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF升1.39美元至每桶26.25美元,为2008年11月7日来最高.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK大致持稳于每桶14.87美元.

油品 价格 上日价格 变动

2011年11月石脑油NAF-1H-TYO 875.00/876.00 875.00 +0.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 94.90/95.00 94.84 +0.11

10月石脑油互换NAF-1M-S 874.00/876.00 872.00 +3.00

11月石脑油互换NAF-2M-S 870.50/872.50 868.00 +3.50

97号现货汽油GL97-SIN 125.25/125.35 124.80 +0.50

95号现货汽油GL95-SIN 123.15/123.25 122.60 +0.60

92号现货汽油GL92-SIN 121.15/121.25 119.70 +1.50

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 26.20/26.30 24.86 +1.39