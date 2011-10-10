〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差跌向四个月低点,因石化业持续疲弱

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月10日电---亚洲石脑油价格周一触及六日高点,但裂解价差跌向四个月低点,受石化行业持续疲弱拖累.
东西方互换价格为负1.00美元,意味着亚洲的价格降至欧洲西北部价格之下.这已迫使交易商寻求将中东和苏伊士船货运抵西方,但这种尝试大多只是徒劳.
一位交易商称,"亚洲供应充足,因交易商未能向美国出售红海船货.由于供应充沛,美国不愿购买大量船货."
亚洲的价格通常高于欧洲西北部地区,该地区结构性缺乏石脑油.在正常情况下,红海船货一般会卖给东方国家.
日本公开规格11月下半月石脑油合约NAF-1H-TYO价格攀升5美元至每吨875.50美元,为9月30日触及905.50美元以来的最高.
11月下半月和12月下半月合约互换逆价差收窄5美元至每吨3.50美元,为8月18日触及3.50美元以来的最低.
11月下半月裂解价差NAF-SIN-CRK下跌9.33美元至每吨78.03美元,为6月15日触及每吨72.85美元以来的最低.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF升1.39美元至每桶26.25美元,为2008年11月7日来最高.
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK大致持稳于每桶14.87美元.
油品 价格 上日价格 变动
2011年11月石脑油NAF-1H-TYO 875.00/876.00 875.00 +0.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 94.90/95.00 94.84 +0.11
10月石脑油互换NAF-1M-S 874.00/876.00 872.00 +3.00
11月石脑油互换NAF-2M-S 870.50/872.50 868.00 +3.50
97号现货汽油GL97-SIN 125.25/125.35 124.80 +0.50
95号现货汽油GL95-SIN 123.15/123.25 122.60 +0.60
92号现货汽油GL92-SIN 121.15/121.25 119.70 +1.50
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 26.20/26.30 24.86 +1.39
--编译 王翔琼;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。