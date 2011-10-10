〔国际油市〕亚洲燃料油稍稍走弱,但基本面依旧强劲

路透新加坡10月10日电---亚洲燃料油市场周一稍稍下跌,即期跨月价差的交投意兴阑珊,而即期裂解价差则跌至每桶贴水逾4.00美元的水平,为一周多来首见,因原油价格上涨.

交易员表示,尽管跨月价差和裂解价差双双走弱,市场基本面仍然像过去一个月那样强劲,因10月船货中缺乏符合规格的油品,并且这种情况可能会延续至11月.

180-cst和380-cst燃料油的现货价差依旧保持在高位,逾一周来一直保持在较新加坡现货报价每吨升水6.50-8.50美元,就反映出市场的这种坚挺态势.

一位在新加坡的西方交易员说:"今天有一些获利了结,尤其是11月/12月,但有很大的支撑,因市场预期到成为即期合约时其将接近10月/11月的水平,即每吨约9.00美元."

"实货市场依旧非常强劲,尤其是船用燃料油,尽管原油价格上涨,燃料油升水仍保持在约20.00美元左右,这是能够表明380-cst燃料油供应紧张程度的最佳指标."

11月裂解价差走阔0.14美元,每桶较迪拜原油贴水4.13美元.12月裂解价差走弱0.03美元,报每桶较迪拜原油贴水4.32美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 638.75 639.25 639.00 637.25 1.75 0.27

现货380CST燃料油 FO380-SIN 630.90 631.20 631.05 628.45 2.60 0.41

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 650.00 651.00 650.50 647.50 3.00 0.46

380CST船用燃料油升水 19.10 19.80 19.45 19.05 0.40

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 7.50 7.80 7.65 7.75 -0.10 -1.29

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 7.00 7.25 7.13 6.63 0.50 7.55 (完)