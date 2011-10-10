〔美国股市〕开盘上涨,受德法承诺拿出计划解决欧债危机的提振

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约10月10日电---美国股市周一开盘大涨,此前法国和德国承诺在本月底提出计划解决欧元区债务危机,提振人气.
道琼工业指数.DJI盘初升185.35点,或1.67%,至11,288.47点,标准普尔500指数.SPX升21.90点,或1.90%,至1,177.36点,Nasdaq指数.IXIC涨45.04点,或1.82%,至2,524.39点.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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