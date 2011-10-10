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市场报道 | 2011年 10月 10日 星期一 21:49 BJT

〔美国股市〕开盘上涨,受德法承诺拿出计划解决欧债危机的提振

路透纽约10月10日电---美国股市周一开盘大涨,此前法国和德国承诺在本月底提出计划解决欧元区债务危机,提振人气.

道琼工业指数.DJI盘初升185.35点,或1.67%,至11,288.47点,标准普尔500指数.SPX升21.90点,或1.90%,至1,177.36点,Nasdaq指数.IXIC涨45.04点,或1.82%,至2,524.39点.

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