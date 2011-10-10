〔欧洲汇市〕英镑兑欧元下跌,欧元因德法决策者发出誓言而获得支撑

* 英镑/欧元下跌,欧元因梅克尔和萨科奇发出誓言而上涨

* 欧元/英镑距上周高点0.8735英镑不远

* 英镑/美元上涨,因风险偏好上升

* 市场对英央行量化宽松政策的负面反应已消退,目前持仓量抑制了英镑跌势

路透伦敦10月10日电---英镑兑全线上涨的欧元周一大幅下跌,因之前德国和法国誓言推出资本重组欧洲银行业的新计划,但英镑兑美元上涨,因高风险资产上扬打压了美元.

英镑兑欧元跌向上周四低点,因之前英央行较预期更早地宣布将重启资产购买计划,以努力刺激英国经济的需求.

欧元/英镑EURGBP=D4涨约1.5%,至0.8730英镑,距上周高点0.8735英镑不远.技术分析师称,当日收盘价高于200日移动均线切入位0.8713英镑,或将开启进一步上涨的可能.自9月22日以来欧元未曾收于200日移动均线切入位上方.

德国总理梅克尔和法国总统萨科奇周日誓言,将采取必要措施支持银行业,解决希腊债务危机,并帮助欧洲经济增长,但称在本月底前他们不会透露计划细节.

这一誓言全线提振了欧元,并支撑了高风险货币和资产,扶助英镑兑美元上涨.

分析师称,今日英国没有经济数据或消息公布,意味着英镑走势主要由风险偏好推动,对英央行推出更多量化宽松政策意外时机的负面反应消退.

"市场回归这样的观点,即一个国家采取积极措施解决问题,有助于其货币,"Investec公司和机构债交易主管Lee McDarby称.

英镑/美元GBP=D4涨0.75%,报1.5677美元,远高于英央行公布量化宽松政策後触及的14个月低点1.5270美元.交易商称,在1.5700/20美元附近的卖单,以及突破9月高位1.5716美元,意味着新的买盘动能.

"今日英镑/美元走势主要受欧元/美元推动,但欧元涨势似乎较为脆弱,因为决策者目前作出的誓言可能以後很难兑现,"RBC Capital Markets外汇策略全球主管Adam Cole称.

交易商称,英镑/美元从英央行推出量化宽松政策後低点的反弹是受空头回补带动,最新IMM部位数据显示,投资者此前已经纳入绝对空头部位,因此近期还有空头回补的空间.

英央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)周日表示,仍有推行量化宽松政策的空间,因在财政撙节及欧元区债务危机可能恶化之际,英国经济走势挣扎.

"通常情况下更多量化宽松政策会利空一国货币,但鉴于多数主要央行考虑放宽自身货币政策,目前这对英镑打击不大."FX Pro首席策略师Michael Derks称.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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