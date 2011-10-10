〔欧元债市〕德债回落,因德法承诺制定全面危机解决计划

* 德债回落,因德法承诺制订广泛的危机解决计划

* 德债跌穿关键技术水准,暗示将进一步走低

* 市场关注计划细节,避险情绪不久可能再度抬头

路透伦敦10月10日电---德债期货周一回落,因德法承诺制定一套欧元区债务危机全面解决方案,促使部分投资者转投风险较高资产,为较低风险德债遭进一步抛售铺路.

法国和德国领导人周日承诺在11月之前制定一套综合性计划,为不断升级的希腊债务问题以及该地区银行资本重组找到可持续的解决方案,以缓解市场担忧.

今日的跌势相对温和,反应市场担忧决策者拿出的解决方案可能不及承诺的全面,因之前阻止危机扩散的举措均被证明成效不足.

短期前景可能是公债收益率攀升,突破近期的区间,这令押注更多避险需求的投资者承压.

德债期货FGBLc1扩大跌幅,日内下跌87个跳动点,至134.54,结算时报134.62.欧洲股市.FTEU3收涨1.72%.

该合约位于跌穿9月28日低位135.01的支撑位,暗示三顶形态形成,直指可能进一步走低.

德国商业银行的技术分析师Karen Jones称,需收在55日移动均线之下并站稳才能证实三顶形态已形成.今日的55日移动均线切入位在134.10.

尽管技术信号显示德债近期涨势可能即将结束,但仍面临避险需求可能重燃的巨大风险.斯洛伐克将于周二就7月达成一致的救助基金权限调整计划进行投票,这是欧元区成员国批准该计划过程中面临的最後挑战之一.

意大利和西班牙公债表现强于可比德债,因风险意愿改善.

10年期意大利/德国公债收益率差IT10YT=TWEB收窄2个基点,报350个基点.但该国本周稍晚标售60亿欧元新债可能令压力再度增加.

10年期西班牙/德国公债ES10YT=TWEB收益率差也收窄8个基点,报292个基点.

成交清淡,因日本和美国公债市场因假休市.(完)

--编译 母红;审校 李军

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