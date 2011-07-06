美国各类经济指标总览--2011/7/6

美国供应管理协会(ISM)周三公布,6月非制造业指数为53.3,预估为54.0,5月为54.6.[ID:nEAPA60DM1]

当前值 前次值

失业率(%) 9.1(5月) 9.0(4月修正值)

非农业就业岗位(万) +5.4(5月) +23.2(4月修正值)

平均时薪(%) +0.3(5月) +0.1(4月修正值)

消费者物价指数(CPI)(%) +0.2(5月) +0.4(4月修正值)

不包括食品和能源CPI(%) +0.3(5月) +0.2(4月修正值)

实质所得(%) +0.1(5月) 持平(4月修正值)

生产者物价指数(PPI)(%) +0.2(5月) +0.8(4月)

不包括食品和能源PPI(%) +0.2(5月) +0.3(4月)

国内生产总值(GDP)(%) +1.9 +3.1

(第一季终值) (第四季终值)

GDP平减指数(%) +2.0 +0.3

(第一季终值) (第四季终值)

零售销售(%) +0.2(5月) +0.3(4月修正值)

国际贸易收支(亿美元)逆差436.8(4月) 逆差468.2(3月修正值)

雇佣成本(%) +0.6(第一季) +0.4(第四季)

工业生产(%) +0.1(5月) 持平(4月修正值)

产能利用率(%) 76.7(5月) 76.7(4月修正值)

初请失业金人数(万人) 42.8 42.9

(6月25日当周) (6月18日当周修正值)

联邦预算(亿美元) 赤字576.4(5月) 赤字404.9(4月)

领先指标(%) 0.8(5月) -0.4(4月修正值)

个人所得(%) +0.3(5月) +0.3(4月)

个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2(5月) +0.3(4月)

消费者信贷(亿美元) 增加62.5(4月) 增加48.2(3月修正值)

企业库存(%) +0.8(4月) +1.3(3月修正值)

建筑支出(%) -0.6(5月) -0.6(4月修正值)

消费者信心 58.5(6月) 61.7(5月修正值)

房屋开工(万户) 56.0(5月) 54.1(4月修正值)

建筑许可(万户) 61.2(5月) 56.3(4月修正值)

成屋销售(万户) 481(5月) 500(4月修正值)

新屋销售(万户) 31.9(5月) 32.6(4月修正值)

工厂订单(%) 0.8%(5月) -0.9(4月修正值)

耐久财(耐用品)订单(%) +2.1%(5月) -2.5%(4月修正值)

供应管理协会非制造业指数 53.3(6月) 54.6(5月)

供应管理协会制造业指数 55.3(6月) 53.5(5月)

趸售(批发)库存(%) +0.8(4月) +1.3(3月修正值)

进口物价(%) +0.2(5月) +2.1(4月修正值)

出口物价(%) +0.2(5月) +0.9(4月修正值)

单位劳工成本(%) +0.7 -2.8

(第一季修正值) (第四季修正值)

非农业生产率(%) +1.8 +2.9

(第一季修正值) (第四季修正值)

经常账(亿美元) 赤字1,192.7 赤字1,121.8

(第一季初值) (第四季修正值) (完)