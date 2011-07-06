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市场报道 | 2011年 7月 7日 星期四 02:55 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货下滑,因获利了结及出口情况不佳

路透芝加哥7月6日电---美国小麦期货周三走软,受出口需求令人失望、美国作物收割进度加快、美元走强以及周二录得七周内最大升幅後的获利了结打压.

成交清淡,成交量约5.2万口,为去年12月31日来最低.

欧洲贸易商表示,约旦购入15万吨俄罗斯硬麦,为出口禁令解除後首次大宗俄罗斯小麦出口.

美国农业部周二晚表示,冬麦收割率为56%,较五年均值高4个百分点,春麦优良率为70%.

预计美国大平原将有少量降雨,但基本干燥的情况将允许农户继续在南部地区收割硬红冬麦.干燥的天气状况也有利于北部地区的春麦生长.

CBOT-7月合约WN1跌2-1/2美分,报每蒲式耳6.11-1/4美元.(完)

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--编译 李军;审校 于春红

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