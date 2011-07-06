〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货下滑,因获利了结及出口情况不佳

美国农业部周二晚表示,冬麦收割率为56%,较五年均值高4个百分点,春麦优良率为70%.

预计美国大平原将有少量降雨,但基本干燥的情况将允许农户继续在南部地区收割硬红冬麦.干燥的天气状况也有利于北部地区的春麦生长.