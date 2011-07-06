〔美国债市〕机构债利差扩阔,关注房贷美五年期新债定价

IFR纽约7月6日电---美国机构债周三表现不及美国公债,较可比公债利差扩阔1-1.5个基点.在穆迪周二意外下调葡萄牙评等後,对欧元区二线国家债务问题的担忧重燃,投资人转趋避险.但机构债利差扩阔也因投资人结清仓位.

季末大量的买盘有所扭转.上周较高的绝对收益吸引投资人,但今日公债收益率下滑促使获利了结,部分投资人为房贷美五年期新债预留空间.

房贷美五年期新债将于明日定价,鉴于3月以来房贷美一直没有发售两年期债券,此次发售五年期债券令市场意外.但由于上周房贷美已经发售了50亿美元三年期指标债,并在周二于SSA市场发售了50亿美元三年期债,房贷美短期融资需求看来已经得到满足.

据称定价为较可比公债利差33.5个基点,迄今来看投资人兴致相当活跃,所以预计还会有30-50亿美元的新债交易.

其他消息方面,房利美和房贷美发行的政府支持抵押贷款限额将在10月1日前有所改变,目前在纽约、洛杉矶和华盛顿特区等一线市场由房利美或房贷美担保的贷款上限为729,750美元,将下调至625,500美元.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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