美国各类经济指标总览--2011/8/1

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
美国供应管理协会(ISM)周一公布,美国供应管理协会(ISM)7月制造业指数为50.9,为2009年7月来最低,预估为54.9,6月为55.3.[ID:nEAPA10DL1]
美国商务部周一公布,美国6月建筑支出增长0.2%,至7,723亿美元,预估为持平,5月数据修正为增长0.3%,前值为下降0.6%.[ID:nCN1865357]
当前值 前次值
失业率(%) 9.2(6月) 9.1(5月修正值)
非农业就业岗位(万) +1.8(6月) +2.5(5月修正值)
平均时薪(%) 持平(6月) +0.3(5月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) -0.2(6月) +0.2(5月修正值)
不包括食品和能源CPI(%) +0.3(6月) +0.3(5月修正值)
实质所得(%) -0.1(6月) +0.1(5月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) -0.4(6月) +0.2(5月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.3(6月) +0.2(5月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.3 +0.4
(第二季初值) (第一季终值)
GDP平减指数(%) +2.4 +2.7
(第二季初值) (第一季终值)
零售销售(%) +0.1(6月) -0.1(5月修正值)
国际贸易收支(亿美元)逆差502.3(5月) 逆差436.3(4月修正值)
雇佣成本(%) +0.7(第二季) +0.6(第一季)
工业生产(%) +0.2(6月) -0.1(5月修正值)
产能利用率(%) 76.7(6月) 76.7(5月修正值)
初请失业金人数(万人) 39.8 42.2
(7月23日当周) (7月16日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字430.8(6月) 赤字576.4(5月)
领先指标(%) +0.3(6月) +0.8(5月)
个人所得(%) +0.3(5月) +0.3(4月)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2(5月) +0.3(4月)
消费者信贷(亿美元) 增加50.8(5月) 增加56.7(4月修正值)
企业库存(%) +1.0(5月) +1.0(4月修正值)
建筑支出(%) +0.2(6月) +0.3(5月修正值)
消费者信心 59.5(7月) 57.6(6月修正值)
房屋开工(万户) 62.9(6月) 54.9(5月修正值)
建筑许可(万户) 62.4(6月) 60.9(5月修正值)
成屋销售(万户) 477(6月) 481(5月)
新屋销售(万户) 31.2(6月) 31.5(5月修正值)
工厂订单(%) 0.8%(5月) -0.9(4月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) -2.1%(6月) +1.9%(5月修正值)
供应管理协会非制造业指数 53.3(6月) 54.6(5月)
供应管理协会制造业指数 50.9(7月) 55.3(6月)
趸售(批发)库存(%) +1.8(5月) +1.1(4月修正值)
进口物价(%) -0.5(6月) +0.1(5月修正值)
出口物价(%) +0.1(6月) +0.2(5月修正值)
单位劳工成本(%) +0.7 -2.8
(第一季修正值) (第四季修正值)
非农业生产率(%) +1.8 +2.9
(第一季修正值) (第四季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,192.7 赤字1,121.8
(第一季初值) (第四季修正值) (完)
--编译 利棣儿;审校 李军
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类