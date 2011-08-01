〔欧洲汇市〕英镑下滑,因英国PMI数据显示制造业萎缩

* 英镑下滑,因英国PMI数据显示制造业萎缩

* 数据令英国实施更多货币刺激措施的呼声增强

* 对美国债务协议最初的乐观情绪消退,打压英镑

路透伦敦8月1日电---英镑周一普跌,此前数据显示英国7月制造业萎缩,为两年来首见,提醒投资人英国经济面临的困难可能继续令英镑承压.

交易商表示,英镑午後卖压进一步加重,因在淡静交投中日圆和瑞郎等避险货币跑赢.

英债期货上扬,因在英国数据公布後,投资人将英国升息的预期进一步押後,如果数据继续恶化,英国进一步实施货币刺激措施的可能性将增加.

投资人现几乎完全消化在2012年12月升息一码,上月底的预期为在2012年11月升息.

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示投机商在截至7月26日一周转为略作多英镑,之前一周为作空.整体而言,汇市投机商增加了对美元的空头押注,因受美国上调举债上限的政治角力打压.

令人失望的经济数据令部分市场人士对英国可能需要更多量化宽松政策以激活成长迟滞的经济的呼声增强.

英镑兑美元GBP=D4午後低见1.6284美元,稍早在美国总统奥巴马表示上调举债上限的协议已经达成後,较高风险资产释然性上涨,英镑曾触及1.6477美元的两个月高位.

交易商表示,英镑兑美元的关键支撑位在1.6260美元区域,该水准7月屡次为英镑提供支撑.

英镑兑瑞郎GBPCHF=R触及纪录新低约1.2589瑞郎,兑日圆GBPJPY=R跌1.6%,报124.77日圆的四个月低点.

英镑兑欧元EURGBP=也小跌,尽管欧元区制造业数据也令人失望.欧元兑英镑升0.1%,报0.8763英镑.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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