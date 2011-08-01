〔欧洲股市〕收低1.3%,因担心经济增长

* FTSEurofirst 300指数收低1.3%

* 美国制造业数据疲弱,投资人等待债务议案投票

* 汇丰控股在公布强于预期的业绩後上扬

路透伦敦8月1日电---欧洲股市周一大跌,因疲弱的美国制造业数据加重了对该国经济复苏缓慢的担忧,盖过对美国国会投票将避免违约的乐观情绪.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌1.3%,报1,067.97点,为两周最低收位,且仅略高于今年低点1,065.72点.成交放量,为90日均值的125%.

"许多发达经济体经济增长似乎正放缓,而(美国和欧元区的)债务情况只能靠经济增长来解决.较之美国举债问题的进展,我更加担心经济增长及企业业绩,"管理1,450亿英镑的Scottish Widows的国际股市部主管Michael McNaught-Davis说.

银行股对大盘拖累最大,意大利的Intesa SanPaolo (ISP.MI)重挫7.9%.STOXX欧洲600银行指数.SX7P下滑2%,今年已跌13.6%.

花旗集团下调所有意大利银行股目标价,将Intesa SanPaolo目标价由2.16欧元下调至1.9欧元.

欧洲最大银行汇丰控股(HSBA.L)周一称,将裁撤30,000个岗位,从竞争困难的几个国家退出.此前该行公布上半年获利意外大涨.[ID:nCN1867699]该股逆市收高2.2%.

美国供应管理协会(ISM)周一公布,美国供应管理协会(ISM)7月制造业指数为50.9,为2009年7月来最低,预估为54.9,6月为55.3.[ID:nEAPA10DL1]

周一公布的一项重要调查显示,新订单萎缩,拖累欧元区7月制造业降至几近停滞地步.该数据显示,制造业产出增速为欧元区摆脱经济衰退以来最低.欧元区7月Markit制造业PMI终值降至50.4,这是2009年9月以来的最差表现,初值为50.4,6月为52.0.[ID:nCN1866861]

英国富时100指数.FTSE收挫0.7%,报5,774.43点;德国股市DAX指数.GDAXI收低2.86%,报6,953.98点;法国CAC-40指数.FCHI大跌2.27%,报3,588.05点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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