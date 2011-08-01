〔欧洲股市〕收低1.3%,因担心经济增长

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
* FTSEurofirst 300指数收低1.3%
* 美国制造业数据疲弱,投资人等待债务议案投票
* 汇丰控股在公布强于预期的业绩後上扬
路透伦敦8月1日电---欧洲股市周一大跌,因疲弱的美国制造业数据加重了对该国经济复苏缓慢的担忧,盖过对美国国会投票将避免违约的乐观情绪.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌1.3%,报1,067.97点,为两周最低收位,且仅略高于今年低点1,065.72点.成交放量,为90日均值的125%.
"许多发达经济体经济增长似乎正放缓,而(美国和欧元区的)债务情况只能靠经济增长来解决.较之美国举债问题的进展,我更加担心经济增长及企业业绩,"管理1,450亿英镑的Scottish Widows的国际股市部主管Michael McNaught-Davis说.
银行股对大盘拖累最大,意大利的Intesa SanPaolo (ISP.MI)重挫7.9%.STOXX欧洲600银行指数.SX7P下滑2%,今年已跌13.6%.
花旗集团下调所有意大利银行股目标价,将Intesa SanPaolo目标价由2.16欧元下调至1.9欧元.
欧洲最大银行汇丰控股(HSBA.L)周一称,将裁撤30,000个岗位,从竞争困难的几个国家退出.此前该行公布上半年获利意外大涨.[ID:nCN1867699]该股逆市收高2.2%.
美国供应管理协会(ISM)周一公布,美国供应管理协会(ISM)7月制造业指数为50.9,为2009年7月来最低,预估为54.9,6月为55.3.[ID:nEAPA10DL1]
周一公布的一项重要调查显示,新订单萎缩,拖累欧元区7月制造业降至几近停滞地步.该数据显示,制造业产出增速为欧元区摆脱经济衰退以来最低.欧元区7月Markit制造业PMI终值降至50.4,这是2009年9月以来的最差表现,初值为50.4,6月为52.0.[ID:nCN1866861]
英国富时100指数.FTSE收挫0.7%,报5,774.43点;德国股市DAX指数.GDAXI收低2.86%,报6,953.98点;法国CAC-40指数.FCHI大跌2.27%,报3,588.05点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
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英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类