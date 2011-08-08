〔英国债市〕英债期货在震荡交投中上涨,表现落後于德债

路透伦敦8月8日电---英债期货周一在震荡交投中上涨,但表现落後于德债,因美国信贷评等遭调降重创股市,投资人在相对较安全的资产中寻求避险.

信评机构标准普尔上周五将美国顶级AAA长期信用评等下调一个级距至AA+,引发全球金融市场动荡.

标准普尔调降评级,是因担心美国政府预算赤字和债务负担上升.此举或最终令美国政府、公司和消费者的借款成本上升.标准普尔将美国债信展望定为"负向",显示可能在未来12-18个月再次下调评级.标普主管也表示,未来美国评等仍有下降风险.[ID:nCN1880839]

9月英债期货FLGU1结算价大涨56个跳动点,报127.14,表现逊于可比德债期货16个跳动点.

盘初,英债下挫约40个跳动点,因欧洲央行周日声明称"积极实施"购买公债计划以抑制欧元区债务危机蔓延.交易商之後表示,央行正买入意大利和西班牙公债.

泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300 .FTEU3触及937.55点,为两年最低水准,德股DAX指数.GDAXI大跌4.5%,跌穿6,000点关口,为2010年9月来首见.

指标10年期英债GB10YT=RR收益率跌近5个基点,报2.64%,离上周触及的历史低点2.59%不远.

英债投资人在周三英国央行公布通胀报告前仍将关注欧洲央行的行动.(完)

--编译 李军;审校 母红

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