〔欧洲股市〕重挫4%触及两年低位,因担心经济增长

路透伦敦8月8日电---欧洲股市周一触及约两年来的最低位,因评级机构标准普尔下调美国债信评级燃点了市场对美国经济可能再次陷入衰退的忧虑.

汽车类股.SXAP和基本资源股.SXPP跌幅居前,分别暴跌8.1%和6.3%,因投资人愈发忧虑全球经济步伐方缓将降低汽车和原林料需求.

欧洲央行决定购买西班牙和意大利公债以抑制欧元区债务危机蔓延,一度带动欧股盘初反弹,但紧张情绪迅速弥漫.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌4%,报936.29点,此前触及935.83点,此为两年低点.成交量为30日均值的186%,今日百分比跌幅为2009年3月来最大.

欧股近期大跌也影响股票价值,STOXX欧洲600指数一年期平均市盈率现报10.2,10年期均值为13.3.

信评机构标准普尔上周五将美国顶级AAA长期信用评等下调一个级距至AA+,引发全球金融市场动荡.

标准普尔调降评级,是因担心美国政府预算赤字和债务负担上升.此举或最终令美国政府、公司和消费者的借款成本上升.标准普尔将美国债信展望定为"负向",显示可能在未来12-18个月再次下调评级.标普主管也表示,未来美国评等仍有下降风险.[ID:nCN1880839]

"股市下跌主要是担忧经济可能再次陷入衰退.许多投资者最终意识到美国经济增长将不能达到3%,"管理3,300亿欧元(合4,680亿美元)资产的Generali Investments的首席分析师Klaus Wiener说.

"我认为再次陷入衰退的机率是三分一,不是因为系统内基本面固有因素,而是因为政治风险已上升,"Wiener说.

英国富时100指数.FTSE收挫3.39%,报5,068.95点;德国股市DAX指数.GDAXI收低5.02%,报5,923.27点;法国CAC-40指数.FCHI劲跌4.68%,报3,125.19点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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