〔美国债市〕公债价格攀升,因经济疲弱引发避险买盘

* 经济疲弱及股市下跌引发避险买盘

* 经济前景低迷压低10年期公债收益率至2.75%

* ISM-7月制造业指数为50.9,弱于预期

路透纽约8月1日电---美国公债价格周一大涨,因美国和全球的经济前景低迷加强对避险公债的胃纳,压低公债收益率(殖利率)至逾八个月的最低位.

一项备受密切注意的美国制造业活动指数凸显了美国经济前景不稳定,上周公布的美国国内生产总值(GDP)数据显示该国上半年经济增长极小.

至于提高举债上限方面,美国国会领袖预料将投票支持白宫同意的上调借贷上限及避免美国违约的协议.

"如果举债上限及美国信贷质素是市场唯一的忧虑,那麽我们可能将看到股市上涨,因风险下降,及公债收益率曲线趋平,因信贷前景的不确定性得到改善,"管理2,400亿美元资产的Prudential Fixed Income的首席投资策略师Robert Tipp说.

"不过在人们的认知及对经济的预期中出现一个根本性的转变,而这种转变不仅是对美国,它涉及欧洲,在某程度也关乎中国,"Tipp说.

"经济增长较市场原先预计的小,"他说.

指标10年期公债US10YT=RR升13/32,收益率报2.75%,为去年8月中来最低,且低于周五尾盘的2.80%.最近的避险买盘令公债收益率势将去年5月来最大的三天累计跌幅.

在预计美国将上限举债上限的情况下,美国财政部标售分别为270亿和240亿美元的三个月及六个月国库券.

在三个月国库券标售,投标倍数为4.51,Jefferies & Co货币市场分析师Thomas Simons表示,此为约一个月来最高水准.

市场对240亿美元的六个月国库券的需求就没有那麽强烈.

Simons直指"尽管消息称美国决策高层达成协议,但举债上限仍有一些温和的不确定性."

"国会投票一经点票,议案签定成为法案後,很可能现金将回到市场,并推动收益率下跌,"他说.

预计美国众议院和参议院将在今天稍晚或周二就一项计划投票,该计划包括未来10年削减赤字至少2.4兆美元,组成新的国会委员会于11月底提交降低赤字建议,及在2013年底前提高美国举债上限.

美国供应管理协会(ISM)周一公布,美国供应管理协会(ISM)7月制造业指数为50.9,为2009年7月来最低,预估为54.9,6月为55.3.[ID:nEAPA10DL1]

欧洲和亚洲制造业活动减弱至2009年经济衰退以来最疲弱的水准的消息凸显了经济前景低迷.

30年期长债US30YT=RR上涨21/32,收益率由周五尾盘的4.12%降至4.08%.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100 (-01/32) 0.371

五年期公债US5YT=RR 100-28/32 (+05/32) 1.322

10年期公债US10YT=RR 103-07/32 (+13/32) 2.747

30年期公债US30YT=RR 105-01/32 (+24/32) 4.081(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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