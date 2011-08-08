〔全球金市〕金价升穿1,700美元,因债务忧虑

* 金价接近1,720美元的纪录高位,因投资人避险

* 金市投资人寻找美联储会议声明中对量化宽松政策的暗示

* 分析师预计年底前金价触及2,500美元

* 市场关注周二美联储货币政策会议声明

路透纽约8月8日电---金价周一大涨逾3%,首次升穿1,700美元,此前标准普尔下调美国AAA评等,促使投资人寻求避险.

因恐慌的投资人寻求在金市和美国公债市场中避险,美股暴跌达6%,其它商品价格也崩跌.

分析师匆忙上调金价预估,且因选择权交易商看多押注,黄金波动性攀升.

周日消息称欧洲央行购买公债计划将扶助提振意大利和西班牙公债,对缓和全球市场对双底衰退的担忧帮助不大,政府加大干预以及市场进一步动荡都可能延续金价自6月来达15%的升势.

在标普下调美国评等後的首个交易日,美国期金GCc1将录得2009年3月来最大单日升幅.交易商现转为关注周二美联储的货币政策会议,市场对美联储可能暗示将进一步实施极度宽松货币政策更长时间的预期升温.

1839GMT,现货金XAU=劲扬3.1%,报每盎司1,714.09美元,盘中创下1,719.99美元的纪录高位,英镑和欧元计价的金价也创新高.

经通胀调整後的金价是为数不多的在经调整历史高位下方交投的商品之一,该水准预估在约2,500美元.

摩根大通周一表示,预计年底前现货金价将攀升至2,500美元或更高.

现货银XAG=升1.9%,报39.03美元.

金价也自2008年12月来首次超过现货铂金价格,现货铂金XPT=报1,712.74美元,现货钯金XPD=大跌2.5%,报721.22美元,在过去六个交易日中重挫约14%.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 日低 日高 成交量

COMEX黄金期货 GCQ1 1713.20 61.40 3.7 1681.70 1723.40 243,309

COMEX白银期货 SIU1 39.38 1.169 3.1 38.320 40.400 66,661

COMEX铂金期货 PLV1 1723.60 4.50 0.3 1709.00 1732.90 9,028

COMEX钯金期货 PAU1 728.50 -13.25 -1.8 713.00 743.50 3,583

现货金 XAU= 1714.09 51.84 3.1 1663.14 1719.99

现货银 XAG= 39.030 0.740 1.9 38.330 40.340

现货铂金 XPT= 1712.74 0.39 0.0 1710.00 1727.50

现货钯金 XPD= 721.22 -18.53 -2.5 717.02 739.75

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

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