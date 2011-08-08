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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 05:11 BJT

〔韩国数据〕7月PPI按年增幅升至6.5%,为三个月最大

路透首尔8月9日电---韩国央行周二公布的数据显示,韩国7月生产者物价按年增幅升至三个月最高,之前两个月持稳,因恶劣天气带动蔬菜价格上涨.

央行表示,7月生产者物价指数(PPI)KRPPIY=ECI较上年同期大涨6.5%,5月和6月都是6.2%.

7月增幅为4月上升6.8%以来最高,暗示未来几个月零售物价有上升压力,周四韩国央行将检讨政策利率.

韩国7月生产者物价指数(PPI)较上月上升0.4%,6月为下降0.3%.

下表为韩国生产者物价指数变动率,单位为百分比(未经季节调整):

7月 6月 7月 6月

(较前月变动率) (较上年同期变动率)

PPI 0.4 -0.3 6.5 6.2

主要类别

农渔林产品 4.1 -1.1 12.1 9.4

工业产品 0.2 -0.4 7.9 7.7

电力,自来水,燃气 0.4 -0.1 5.4 5.1

服务业 0.3 -0.2 2.2 2.1

注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品,在整体指数中比重占64.48%,服务业占26.44%,农渔产品则占4.36%.(完)

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--编译 李军;审校 母红

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