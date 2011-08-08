〔韩国数据〕7月PPI按年增幅升至6.5%,为三个月最大

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔8月9日电---韩国央行周二公布的数据显示,韩国7月生产者物价按年增幅升至三个月最高,之前两个月持稳,因恶劣天气带动蔬菜价格上涨.
央行表示,7月生产者物价指数(PPI)KRPPIY=ECI较上年同期大涨6.5%,5月和6月都是6.2%.
7月增幅为4月上升6.8%以来最高,暗示未来几个月零售物价有上升压力,周四韩国央行将检讨政策利率.
韩国7月生产者物价指数(PPI)较上月上升0.4%,6月为下降0.3%.
下表为韩国生产者物价指数变动率,单位为百分比(未经季节调整):
7月 6月 7月 6月
(较前月变动率) (较上年同期变动率)
PPI 0.4 -0.3 6.5 6.2
主要类别
农渔林产品 4.1 -1.1 12.1 9.4
工业产品 0.2 -0.4 7.9 7.7
电力,自来水,燃气 0.4 -0.1 5.4 5.1
服务业 0.3 -0.2 2.2 2.1
注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品,在整体指数中比重占64.48%,服务业占26.44%,农渔产品则占4.36%.(完)
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--编译 李军;审校 母红
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