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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 05:19 BJT

〔加拿大股市〕重挫逾4%,盘中触及近一年低点

路透多伦多8月8日电---加拿大股市周一下挫至近一年最低水准,跟随全球股市和商品价格大跌的走势,因标普下调美国AAA评等令美国经济衰退的担忧加重.

大盘指数盘中录得2009年3月来最大日内跌幅,收盘重挫逾4%,因美国评等遭下调重创全球投资人信心.

能源股领跌,急挫7.21%,因油气类股跟随油价大跌.金融股也收低3.69%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低491.21点,或4.04%,报11,670.96点.

该指数盘中一度触及11,617.81点,为逾两年最大日内跌势,且为去年8月25日来最低水准.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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