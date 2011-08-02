〔英国债市〕英债收益率再创新低,因经济成长忧虑加重

* 10年期英债收益率差创下2.76%的历史低点

* 股市下挫,因全球经济成长忧虑

* 市场预计英国央行可能进一步实施量化宽松政策购买英债

路透伦敦8月2日电---英国指标10年期公债收益率(殖利率)周二再创纪录低位,因对欧元区债务危机的担忧再度浮现,且美国经济数据疲弱,令投资人担心全球经济成长前景.

英债表现略逊于德债,但相比欧元区二线国家公债较可比德债收益率差大幅扩阔,英债仅小幅跑输德债.

意大利和西班牙公债较可比德债利差升至欧元面世以来最高,因投资人担心全球经济成长放缓可能不利于这些国家摆脱债务困境的努力.

周二美国公布的数据显示个人支出两年内首次下滑,进一步证实经济复苏已经停滞.

9月英债期货FLGU1收高46个跳动点,报126.06,连涨五日,且略低于盘中触及的126.21合约高位.

现货公债市场,10年期英债收益率GB10YT=RR跌3个基点,至2.775%,盘中创下2.760%的历史低点.

尽管长债收益率也接近历史低点,但市场对英国标售的2034年到期英债需求强劲,据加拿大皇家银行的固定收益策略师Sam Hill称,认购倍数为2010年5月来最高.

市场下一个焦点是周三美国和英国将公布的服务业采购经理人指数(PMI),以及周五美国的非农就业报告.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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