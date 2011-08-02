〔欧洲股市〕大跌1.8%触及11个月收盘低位,银行和矿业股下跌

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* FTSEurofirst 300指数录得3月来最大跌幅
* 矿业股下滑,因经济成长忧虑
* Pandora发布盈警,股价崩跌65%
路透伦敦8月2日电---欧洲股市周二触及11个月收盘低位,因全球经济增长疲弱成为了投资者最大隐忧,美国举债上限退居次席,而对欧元区外围国家的债务危机的担忧拖累银行股下跌.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌1.8%,报1,048.71点,此为2010年8月底以来最低收位,今日跌幅为3月来最大.
股市全线下跌,矿业股跌幅居前,因担心需求,此前包括美国GDP数据在内的近期公布的经济数据凸显了经济疲弱.
STOXX欧洲600基本资源指数.SXPP下跌2.5%.铜生产商Xstrata XTA.L尽管公布了强劲的业绩,但仍收挫3.6%.
"最大忧虑是世界经济的轨道,似乎停顿下来,"管理300亿英镑资产的Baring Asset Management的基金经理James Buckley说.
"今天公布的企业业绩不是太差,我认为不是季报拖累市场下跌."
美国今日公布的6月消费者支出录得约两年内首次下滑,个人收入微增,显示在第二季结束时经济缺乏动能.
上周五美国公布的国内生产总值(GDP)数据以及周一制造业数据都不及预期.
STOXX欧洲600银行指数.SX7P重挫2.5%,触及26个月低位,因投资者再度担心欧元区外围国家的债务水平.
丹麦珠宝生产商Pandora (PNDORA.CO)下调全年财测,其执行长也辞职,该股放量暴跌65%.
英国富时100指数.FTSE收低0.97%,报5,718.39点;德国股市DAX指数.GDAXI收挫2.26%,报6,796.75点;法国CAC-40指数.FCHI大跌1.82%,报3,522.79点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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