〔美国债市〕机构债利差因获利了结扩阔,房贷美跳过发债窗口

IFR纽约8月2日电---美国机构债较可比公债利差周二扩阔1-2个基点,因随着美国公债收益率挫至九个月低点,且绝对收益率被视为"低廉",相对价值投资人纷纷出售机构债.

此间市场的大消息是房贷美FMCC.OB跳过发债窗口,但鉴于市场在参议院对债务协议投票前处于观望状态,此举并不令人意外.

不仅房贷美跳过发债窗口,而且房利美FNMA.OB上周也跳过发债窗口造成之後缺乏供应,在联邦住宅贷款银行8月10日宣布新债供应前没有新的供应,这可能提振买兴.

整体成交量不错,TRACE数据显示共有63.63亿美元的成交量.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>