〔美国债市〕MBS较可比公债利差扩阔,因美国公债大涨

IFR芝加哥8月2日电--美国公债周二大涨,因投资人愈发担心全球经济前景,以及希腊、意大利和西班牙的债务问题,而在参议院投票通过上调举债上限,且总统奥巴马已签署该议案成为法律後,美国违约的风险消除.

10年期公债收高逾一大点,至104-9/32,收益率重挫近12个基点,报2.624%,为去年11月初来最低水准.五年期互换利差扩阔1.5个基点,10年期互换利差持平.

鉴于今日美国公债强劲上涨,抵押贷款支持债券(MBS)的表现相对还算不错,一交易商表示,在MBS利差扩阔的情况下对MBS的买兴令人印象深刻.基金经理人、保险公司、退休基金和对冲基金都出手买入.

票息为3.5%和4%的30年期MBS价格分别跳升28个跳动点和20个跳动点,相同票息的15年期MBS跳升逾10个跳动点和6个跳动点.票息为3.5%的MBS较10年期公债利差收窄1个跳动点,票息为4%至6%的MBS利差扩阔1/8至1/4个大点.较五年期公债,MBS利差收窄几个跳动点.(完)

--编译 李军;审校 母红

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