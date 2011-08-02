〔纽约汇市〕瑞郎再创新高,因债务和经济成长忧虑

* 欧元和美元兑瑞郎再创纪录低位

* 美国国会通过债务协议,但美国评等遭下调的风险犹存

* 对日本可能干预的忧虑限制日圆升幅

路透纽约8月2日电---避险货币瑞郎周二兑美元和欧元再创新高,後市可能进一步走强,因投资人担心全球经济成长迟滞以及欧美的债务负担.

尽管美国国会通过了削减财赤方案,避免了美国债务违约,但美国AAA信贷评等可能遭下调的担忧持续.不过惠誉今日发表的评论令人宽慰.

"经济基本面恶化以及对欧美的债务忧虑这两大最严重风暴一起吹袭,将给市场带来许多波动,"Mellon Capital Management全球投资策略师兼董事总经理Jonathan Xiong表示.

"如果危机持续,瑞郎将继续得益于避险地位,"他表示.Xiong的团队在旧金山管理300亿美元资产.

今日公布的数据显示,美国6月消费者支出约两年内首次下滑,进一步证明美国经济触礁,昨日的数据显示美国和全球制造业迟滞.

在欧洲,意大利和西班牙压力加重,因投资人担心如果债务危机蔓延至规模更大的经济体,欧元区的救助基金规模太小.意大利公债收益率上扬至14年高位.

美元兑瑞郎CHF=EBS低见0.76425瑞郎,为连续第七日盘中创新低,尾盘跌2.3%,报0.7654瑞郎,支撑位不多,且间隔很远,巴克莱技术分析师强调一在约0.7580瑞郎的33年趋势线.

欧元兑瑞郎EURCHF=EBS重挫2.7%,报1.0873瑞郎,盘中低见1.08451瑞郎.

**美国评等遭调降的风险**

多数分析师表示金融市场已经大致消化了评等遭下调的风险,因此一旦美国评等真的被下调了,美元的反应可能有限.

惠誉评等表示,美国达成上调举债上限协议意味着主权债违约的风险"极低",这同其AAA评等是相称的.

太平洋投资管理公司(PIMCO)联席首席投资长葛罗斯表示,在华盛顿拿出开源节流更均衡的措施以及专注于创造就业的计划前,美国评等遭下调是近期风险.

有基金经理表示,预算协议对经济成长的影响也对美元不利.

"这将令经济成长放缓.而且因我们不知道行动的规模以及将实施何种监管,这也带来了不确定性."Mellon Capital的Xiong表示,"这种不确定性令所有人推迟了消费和支出."

任何可能令美国失去AAA评等的举措都可能拖累经济成长,Advantus Capital Management投资长Christopher Sebald表示,"下调评等对美元不利,因经济成长放缓将令利率保持低位更长时间."Sebald管理220亿美元资产.

但如果市场开始消化"全球经济衰退的忧虑",美元可能会上扬,因美国公债获避险买盘,BofA Merrill Lynch Global Research美洲G10汇市策略部门主管Paresh Upadhyaya表示.

欧元兑美元EUR=跌0.3%,报1.4202美元,盘中跌至1.4151美元的7月21日来最低.

美元兑日圆JPY=跌0.1%,报77.13日圆,离周一在电子交易平台EBS上触及的四个月低点76.29日圆不远,略高于3月所创的76.25日圆历史低点.

日圆强势引发日本官员警告可能干预抑制其升势,且促使日本央行更接近实施更多的货币宽松政策.(完)

--编译 李军;审校 母红

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