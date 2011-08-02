〔纽约汇市〕瑞郎再创新高,因债务和经济成长忧虑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 欧元和美元兑瑞郎再创纪录低位
* 美国国会通过债务协议,但美国评等遭下调的风险犹存
* 对日本可能干预的忧虑限制日圆升幅
路透纽约8月2日电---避险货币瑞郎周二兑美元和欧元再创新高,後市可能进一步走强,因投资人担心全球经济成长迟滞以及欧美的债务负担.
尽管美国国会通过了削减财赤方案,避免了美国债务违约,但美国AAA信贷评等可能遭下调的担忧持续.不过惠誉今日发表的评论令人宽慰.
"经济基本面恶化以及对欧美的债务忧虑这两大最严重风暴一起吹袭,将给市场带来许多波动,"Mellon Capital Management全球投资策略师兼董事总经理Jonathan Xiong表示.
"如果危机持续,瑞郎将继续得益于避险地位,"他表示.Xiong的团队在旧金山管理300亿美元资产.
今日公布的数据显示,美国6月消费者支出约两年内首次下滑,进一步证明美国经济触礁,昨日的数据显示美国和全球制造业迟滞.
在欧洲,意大利和西班牙压力加重,因投资人担心如果债务危机蔓延至规模更大的经济体,欧元区的救助基金规模太小.意大利公债收益率上扬至14年高位.
美元兑瑞郎CHF=EBS低见0.76425瑞郎,为连续第七日盘中创新低,尾盘跌2.3%,报0.7654瑞郎,支撑位不多,且间隔很远,巴克莱技术分析师强调一在约0.7580瑞郎的33年趋势线.
欧元兑瑞郎EURCHF=EBS重挫2.7%,报1.0873瑞郎,盘中低见1.08451瑞郎.
**美国评等遭调降的风险**
多数分析师表示金融市场已经大致消化了评等遭下调的风险,因此一旦美国评等真的被下调了,美元的反应可能有限.
惠誉评等表示,美国达成上调举债上限协议意味着主权债违约的风险"极低",这同其AAA评等是相称的.
太平洋投资管理公司(PIMCO)联席首席投资长葛罗斯表示,在华盛顿拿出开源节流更均衡的措施以及专注于创造就业的计划前,美国评等遭下调是近期风险.
有基金经理表示,预算协议对经济成长的影响也对美元不利.
"这将令经济成长放缓.而且因我们不知道行动的规模以及将实施何种监管,这也带来了不确定性."Mellon Capital的Xiong表示,"这种不确定性令所有人推迟了消费和支出."
任何可能令美国失去AAA评等的举措都可能拖累经济成长,Advantus Capital Management投资长Christopher Sebald表示,"下调评等对美元不利,因经济成长放缓将令利率保持低位更长时间."Sebald管理220亿美元资产.
但如果市场开始消化"全球经济衰退的忧虑",美元可能会上扬,因美国公债获避险买盘,BofA Merrill Lynch Global Research美洲G10汇市策略部门主管Paresh Upadhyaya表示.
欧元兑美元EUR=跌0.3%,报1.4202美元,盘中跌至1.4151美元的7月21日来最低.
美元兑日圆JPY=跌0.1%,报77.13日圆,离周一在电子交易平台EBS上触及的四个月低点76.29日圆不远,略高于3月所创的76.25日圆历史低点.
日圆强势引发日本官员警告可能干预抑制其升势,且促使日本央行更接近实施更多的货币宽松政策.(完)
--编译 李军;审校 母红
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选