〔欧洲汇市〕英镑下滑,市场关注英国央行通胀报告

* 英镑兑美元触及近三周低点,兑欧元下挫1%

* 英国央行周三将公布通胀报告,可能对经济评估温和

* 数据显示制造业产出意外下滑

* 伦敦骚乱殃及英镑吸引力

路透伦敦8月9日电---英镑兑美元周二跌至近三周最低,兑欧元下挫1%,因市场认为英国央行周三发布的季度通胀报告可能对经济有温和的评估.

稍早数据显示英国制造业产出意外下滑,提醒投资人经济在面临全球金融动荡的新挑战之计的脆弱性,且伦敦等英国多个城市发生大规模骚乱.

英国央行周三将发布最新的经济成长和通胀预估,投资人将关注该央行是否准备实施进一步的宽松货币政策,以支撑经济复苏的线索.

JP Morgan Private Bank汇市策略师Audrey Childe-Freeman表示,"有可能通胀报告将是温和的,重燃英国将实施更多量化宽松政策的言论,这对英镑短期走势不利."

但在未来几周,英镑很可能进一步上涨,因对美国的债务问题和其信贷评等遭下调的担忧,以及欧元区债务危机忧虑.

她表示,这可能扶助英镑兑欧元升向0.8600英镑,但英镑兑美元的上升空间不大,美元可能得益于避险情绪升温.

英镑/美元GBP=D4下挫约0.8%,报1.6176美元,为7月21日来最低,跌穿55日移动均线切入位1.6225美元.

欧元兑英镑EURGBP=D4升逾1%,报0.8785英镑,为逾一周最高.

英镑兑瑞郎GBPCHF=R也挫至纪录低点约1.1772瑞郎.(完)

--编译 李军;审校 母红

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