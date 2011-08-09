〔美国FED〕美联储承诺至少在两年内保持利率在纪录低位

路透华盛顿8月9日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周二表示,将至少再保持其庞大的货币政策刺激两年,美联储支持成长放缓的经济和脆弱全球市场的努力在内部遭遇部分委员的反对.

美联储宣布维持利率在0-0.25%区间不变.

美联储的决定不包括新的公债购买资金承诺.目前尚不清楚是否此决定将足以支撑美国股市.美国股市在过去两周累计重挫逾15%.

美联储称,美国经济成长被证明远低于预期,暗示近期已缓和的通胀仍将在可预见的将来保持受控.

三位联邦公开市场委员会(FOMC)委员投票反对美联储的决定,他们是达拉斯联储总裁费希尔,美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔和费城联储总裁普洛瑟.

美联储还重申其将债券到期回笼资金进行再投资的政策,但并未给出此行动的具体时间框架.美联储重申将例行检讨所持证券仓位规模和组成,准备在适当的情况下作出调整.

美联储表示今年经济成长较委员会预期的慢很多.表示现预计在未来几季经济复苏步幅将有所放缓,失业率仅会缓慢下降.美联储表示经济前景下滑的风险已经增加.美联储表示通胀在未来几季将放缓至符合美联储目标的水准,因能源和商品价格大涨的影响消退.

美联储表示经济指标显示就业市场状况在近几个月已经恶化.

美联储表示讨论了促进经济更强劲复苏的可用政策工具范围,准备在适当的时候使用.(完)