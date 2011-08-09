〔美国债市〕高收益公司债市场走势震荡,Immucor意外宣布新债发售

IFR纽约8月9日电---同周一一边倒的情况形成鲜明对比,高收益公司债市场周二走势反复,在美联储声明表示将再维持近零利率至少两年後,稍早升势迅速消退.

在稍早一度大涨逾一点後,高收益公司债指数又一度大跌2.5点,报92.625,之後尾盘动能推高CDX HY16指数收升1.5点.

交投活跃的公司债有Harrahs Operating Company票息为10%的2018年12月到期公司债收高逾四点,报81.25,NewPage Corp's (NWP.N)票息为11.375%的2014年12月到期公司债升0.5点,报83.0.

尽管因投资人涌入避险资产,市况看上去对一级市场相当不利,但今日尾盘有一宗新债宣布,令投资人意外.

Immucor BLUD.O将开始为4亿美元八年期四年不可赎优先债进行投资人路演,预计将在下周二定价,摩根大通、花旗和瑞银为联席簿记行,加拿大皇家银行和德意志银行为联席经办行.(完)

--编译 李军;审校 母红

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