〔欧洲股市〕重挫2%至11个月收盘低位,因美国数据疲弱及意大利债务忧虑

* FTSEurofirst 300指数收低%

* 银行股扭转稍早升势

* 商品股下挫,因全球经济成长忧虑

路透伦敦8月3日电---欧洲股市周三连续第四个交易日下跌,收在11个月收盘低位,此前美国公布的服务业数据令人失望,且市场担心欧元区债信危机可能蔓延至意大利.

在美国公布7月服务业成长意外下滑,市场对全球经济正在放缓的忧虑加重後,市场跌幅扩大.

在意大利公债收益率依然在不能长期支持的6%以上之际,市场担心欧元区债务危机可能蔓延至意大利,这增加了投资者对银行业的担忧.

STOXX欧洲600银行指数.SX7P扭转稍早升势,大跌2.2%.该指数自上月希腊得到第二套援助计划後累计大跌11.2%,因投资人担心危机扩散及全球经济增长放缓.

"意大利负债太多,且如果该国公债收益率仍在6%,意大利偿还债务将遇到困难,"BGC Partners市场分析师Louise Cooper说.

法国兴业(SOGN.PA)股价暴跌9%,成交量为其90天均值的约三倍,此前该行警告或难以实现2012年获利目标,因其对希腊的暴险以及经济困境更甚均损及第二季业绩.[ID:nCN1873247]

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌2%,报1,027.52点,今日跌幅为3月来最大,成交量为90日均值的150%.

商品股跌幅居前,因担心全球经济成长,STOXX欧洲600基本资源股指数.SXPP和STOXX欧洲600油气股指数.SXEP大跌3.2%.

英国富时100指数.FTSE收低2.34%,报5,584.51点;德国股市DAX指数.GDAXI收挫2.3%,报6,640.59点;法国CAC-40指数.FCHI大跌1.93%,报3,454.94点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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