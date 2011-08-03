〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货下挫,本周大涨6%後交易商锁定获利

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥8月3日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下挫,因在本周初小麦期货大涨6%後交易商锁定获利.
分析师预计美国农业部将在周四早公布一周小麦出口销售35-50万吨.
预报称本周馀下时间美国大平原北部将有零星少量降雨.过度潮湿可能令春麦作物的病害压力加重.
俄罗斯谷物工会表示,8月俄罗斯谷物出口将增至创纪录的350万吨,其中至少80-90%为小麦出口.
澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)表示,澳洲新南威尔士小麦作物遭受干冷天气影响.
指标CBOT-9月软红冬麦合约WU1跌7-1/2美分,报每蒲式耳7.10-1/2美元.
今日CBOT小麦期货预估成交量为89,574口.(完)
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--编译 李军;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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