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市场报道 | 2011年 8月 4日 星期四 05:22 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货下挫,本周大涨6%後交易商锁定获利

路透芝加哥8月3日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下挫,因在本周初小麦期货大涨6%後交易商锁定获利.

分析师预计美国农业部将在周四早公布一周小麦出口销售35-50万吨.

预报称本周馀下时间美国大平原北部将有零星少量降雨.过度潮湿可能令春麦作物的病害压力加重.

俄罗斯谷物工会表示,8月俄罗斯谷物出口将增至创纪录的350万吨,其中至少80-90%为小麦出口.

澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)表示,澳洲新南威尔士小麦作物遭受干冷天气影响.

指标CBOT-9月软红冬麦合约WU1跌7-1/2美分,报每蒲式耳7.10-1/2美元.

今日CBOT小麦期货预估成交量为89,574口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 李军;审校 于春红

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