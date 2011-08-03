〔美国债市〕ABS市场恢复生气,有多宗新债发行

IFR纽约8月3日电---昨日美国提高举债上限一经成为事实後,有资产担保的证券(ABS)市场宣布有三宗新债推出,结束一周以来无新债推出的市况.

首宗公布ABS是6.086亿美元的144a Hyundai Auto Lease Securitization Trust (HALST) 2011-A交易,苏格兰皇家银行为承销商(主结构设计),法国巴黎银行和花旗为联席承销商.

该批ABS平均年期分别为1.1,1.88和2.30年,评级为AAA.

哈雷戴维森(Harley-Davidson)(HOG.N)也在今年首次发行ABS,为6亿美元Harley-Davidson Motorcycle Trust 2011-1 (HDMOT 2011-1).

该ABS公开发售,由花旗(结构),摩根大通和苏格兰皇家银行承销,年期为1.10年,是AAA评级.

美银美林和巴克莱昨日也为3亿美元GE Dealer Floorplan Master Note

Trust (GEDFMNT) 2011-1设备贷款支持的ABS承销.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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