〔美国债市〕较长期公债价格小涨,因经济前景堪忧

* 指标10年期公债收益率触及九个月低点

* ISM非制造业指数显示成长放缓

* 美国6月工厂订单下滑0.8%

* 预计美国7月非农就业岗位增加8.5万

路透纽约8月3日电---美国较长期公债价格周三持稳至上涨,因市场担心经济可能重陷衰退,投资人寻求在美国公债市场避险.

但升势受限.较长期公债早盘上扬,但在午後因股市缩减多数跌幅而回吐涨幅,公债收益率从九个月低点反弹.

"今日公债价格升至数月高位,所以出现一些获利了结并不令人意外,这是受到股市反弹影响."旧金山Action Economics LLC全球固定收益分析部门董事总经理Kim Rupert表示.

但对全球经济前景的担忧维持了一些对公债的买盘,指标10年期公债US10YT=RR升1/32,收益率报2.61%,盘中低见2.55%,为11月初来最低.

经济数据支撑了对公债的买盘.美国供应管理协会(ISM)公布,7月非制造业指数为52.7,为2010年2月以来最低,预估为53.6,6月为53.3.[ID:nEAPA30DM1]

美国商务部公布,美国6月工厂订单回落0.8%,市场预估为下跌0.7%,6月耐久财(耐用品)订单修正後为下跌1.9%,原先为下滑2.1%.[ID:nCN1871611]

据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,7月ADP民间就业人数增加11.4万人,高于分析师预期的增加10万人.6月修正後为增加14.5万人,初值为增加15.7万人.[ID:nCN1873821]

"就业成长...疲弱,但多少有所成长,"Swiss Re首席分析师Kurt Karl表示.

一公债策略师表示,对美国主权评等可能遭下调的担忧盘初对市场有影响.

因投资人大幅下调对上半年经济成长的看法,并调降下半年经济成长预估,公债价格上扬,收益率下挫.对欧元区债务危机的担忧也支撑了美国公债,周四西班牙将进行两笔公债标售,对测试投资人需求很关键.

上周末美国数据显示上半年经济成长乏力,这些显示经济复苏失去动能的迹象令人担忧.

投资人正在考虑可能美联储不得不祭出又一轮购买公债计划,以刺激经济成长.

"这种言论传来,"Action Economics的Rupert表示,"我认为可能性在20%或30%,但考虑到上一轮6,000亿美元第二套量化宽松政策刚在6月底结束,这已经很高了."

30年期公债US30YT=RR升13/32,收益率由周二尾盘的3.91%降至3.89%,30年期公债收益率势将录得2008年12月来最大五日跌幅,当时正值全球金融危机的高峰期.

周四美国劳工部将公布初请失业金数据,周五将公布7月就业报告.

路透访查的分析师预估7月美国民间新增就业岗位11.5万,整体增幅为8.5万.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100-03/32 (-01/32) 0.332

五年期公债US5YT=RR 101-07/32 (-05/32) 1.246

10年期公债US10YT=RR 104-16/32 (+04/32) 2.601

30年期公债US30YT=RR 108-19/32 (+15/32) 3.886(完)

--编译 李军;审校 母红

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