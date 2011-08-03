〔伦敦金属〕期铜跌至三周低点,美国经济忧虑盖过智利罢工影响

* 美国7月服务业和工厂订单下滑

* 关注周五美国就业数据

路透纽约/伦敦8月3日电---期铜周三跌至三周低点,因对美国经济低迷时期拖长的担忧令投资人忽略了智利Escondida铜矿罢工可能造成的供应短缺.

纽约和伦敦铜价都跌至7月中来最低水准,日内下挫逾1%,本周跌幅约3%.

美国供应管理协会(ISM)公布,7月非制造业指数为52.7,为2010年2月以来最低,预估为53.6,6月为53.3.[ID:nEAPA30DM1]

美国商务部公布,美国6月工厂订单回落0.8%,市场预估为下跌0.7%,6月耐久财(耐用品)订单修正後为下跌1.9%,原先为下滑2.1%.[ID:nCN1871611]

本周稍早美国公布的制造业数据逊于预期已经令市场承压,且上周五公布的第二季经济成长疲弱.

在周五美国政府公布7月就业报告前,投资人预计市场将保持低迷.

Escondida铜矿罢工令市场担心可能会蔓延至其它矿厂.全球7%的铜产自该铜矿.

Escondida铜矿的工会官员和该矿拥有者必和必拓(BLT.L)的谈判进入第二天,而罢工则已持续了13天.

分析师表示,投资人也在密切关注欧元区债务危机的发展.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标9月期铜HGU1收低1.6%,报每磅4.3260美元,稍早触及三周低点4.3205美元.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收盘没有成交,买盘报9,530美元,周二收报每吨9,680美元,在稍早下滑至9,520美元,为7月12日来最低.

LME铜库存取消仓单为库存量465,850吨的2.8%,为4月中来最低,且自6月22日来一直在减少,反映需求疲弱.

LME三个月期铝CMAL3跌至2,524美元,周二收报2,583美元.三个月期锌CMZN3收报2,377美元,周二收报2,440美元,三个月期铅CMPB3由2,561美元跌至2,522美元.

三个月期锡CMSN3收报26,300美元,周二收报27,250美元,三个月期镍CMNI3由24,800美元跌至23,805美元.

以下为2023GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 433.80 -5.70 -1.30 444.70 -2.45

LME期铝 2525.00 -60.00 -2.32 2470.00 2.23

LME期铜 9530.00 -150.00 -1.55 9600.00 -0.73

LME期铅 2522.00 -39.00 -1.52 2550.00 -1.10

LME期镍 23805.00 -995.00 -4.01 24750.00 -3.82

LME期锡 26300.00 -950.00 -3.49 26900.00 -2.23

LME期锌 2376.50 -63.50 -2.60 2454.00 -3.16

上海期铝 18520.00 180.00 +0.98 16840.00 9.98

上海期铜 72060.00 50.00 +0.07 71850.00 0.29

上海期锌 18395.00 -60.00 -0.33 19475.00 -5.55

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 母红

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